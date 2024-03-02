انتهت في الدوري الإنجليزي - نوتينجهام (0)-(1) ليفربول.. جووووووووووول قاتل
السبت، 02 مارس 2024 - 17:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نوتينجهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 60 داروين نونيز وواتارو إندو بدلا من أندرو روبرتسون وبوبي كلارك
ق 50 خطيرة للغاية من روبرتسون ولكن تصطدم بالحارس وتتحول لركنية
ق 27 لويس دياز يسدد من متابعة ولكن نصطدم بالدفاع وتصبح ركنية
ق 25 تسديدة خطيرة من إيلانجا ولكن الحارس كيلير يتصدى
بداية المباراة
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