مباشر الدوري المصري - سيراميكا (2)-(0) المقاولون.. ريان يسجل الثاني
الجمعة، 01 مارس 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه المقاولون في المباراة التي تجمعهما في الجولة 15.
أحمد ياسر ريان
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 8 نقاط.
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ق 65 جوووول أحمد ياسر ريان يسجل الثاني
ق 39 جوووول أحمد الشيمي يسجل هدفا عكسيا.. أحمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول الشيمي تشتيت الكرة ولكنها مرت لداخل المرمى.
ق 33 أحمد هاني أنطلق بالكرة على الجانب الأيمن وأرسل تمريرة عرضية سددها أحمد بلحاج من على القائم الأول ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.
ق 26 بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي المقاولون وصلت الكرة لعماد ميهوب داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد كرة قوية ولكن شتتها رجب نبيل لخارج الملعب.
ق 14 أحمد ياسر ريان سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عامر عامر ببراعة.
ق 2 أحمد ياسر ريان سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عامر عامر ثم تابعها أحمد بلحاج بتسديدة مرت لخارج الملعب.
بداية المباراة