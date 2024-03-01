انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) يانج أفريكانز.. حُسمت الصدارة

الجمعة، 01 مارس 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

علي معلول

تختتم منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز على صدارة المجموعة.

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ق 83 رضا سليم ومحمد مجدي أفشة بدلا من بيرسي تاو وعمرو السولية

ق 80 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح يانج أفريكانز عن طريق عزيز كي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 75 إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي بدلا من أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأنتوني موديست

ق 73 سلوم أبو بكر ونيكسون كيباباجي بدلا خالد أوتشو ولوماليسا موتامبالا

ق 68 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق علي معلول على رأس موديست الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

ق 61 رأسية من موديست يتصدى لها الحارس

ق 56 السولية يسدد كرة خطيرة من لمسة واحدة ولكن الحارس يتصدى

ق 53 كينيدي يسدد مجددا ولكن بجوار القائم

ق 51 رأسية من كينيدي وشوبير يتصدى

ق 47 جووووول حسين الشحات يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من علي معلول

الشوط الثاني

ق 45+2 معلول يسدد ركلة حرة ولكن فوق العارضة

ق 42 انفراد من باكوم زوزوا لاعب يانج أفريكانز وتسديدة تصدى لها شوبير ببراعة

ق 27 رأسية من عبد المنعم بجوار القائم

ق 25 موديست يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 22 جنادو يسدد بجوار القائم

ق 17 بيرسي تاو يسجل ولكن الهدف لا يحتسب بداعي التسلل على علي معلول

ق 9 عزيز أكي يسدد ومصطفى شوبير يتصدى

بداية المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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