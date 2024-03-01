انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) يانج أفريكانز.. حُسمت الصدارة
الجمعة، 01 مارس 2024 - 17:57
كتب : FilGoal
تختتم منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز على صدارة المجموعة.
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ق 83 رضا سليم ومحمد مجدي أفشة بدلا من بيرسي تاو وعمرو السولية
ق 80 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح يانج أفريكانز عن طريق عزيز كي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.
ق 75 إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي بدلا من أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأنتوني موديست
ق 73 سلوم أبو بكر ونيكسون كيباباجي بدلا خالد أوتشو ولوماليسا موتامبالا
ق 68 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق علي معلول على رأس موديست الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.
ق 61 رأسية من موديست يتصدى لها الحارس
ق 56 السولية يسدد كرة خطيرة من لمسة واحدة ولكن الحارس يتصدى
ق 53 كينيدي يسدد مجددا ولكن بجوار القائم
ق 51 رأسية من كينيدي وشوبير يتصدى
ق 47 جووووول حسين الشحات يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من علي معلول
الشوط الثاني
ق 45+2 معلول يسدد ركلة حرة ولكن فوق العارضة
ق 42 انفراد من باكوم زوزوا لاعب يانج أفريكانز وتسديدة تصدى لها شوبير ببراعة
ق 27 رأسية من عبد المنعم بجوار القائم
ق 25 موديست يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 22 جنادو يسدد بجوار القائم
ق 17 بيرسي تاو يسجل ولكن الهدف لا يحتسب بداعي التسلل على علي معلول
ق 9 عزيز أكي يسدد ومصطفى شوبير يتصدى
بداية المباراة