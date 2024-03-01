مباشر الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو.. جووول تيري

يلعب البنك الاهلي أمام فاركو ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي أمام فاركو ضمن مسابقة الدوري.

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ق60 سيف تيري يسجل الهدف الأول لفاركو

ق53 تسديدة قوية من محمد بسيوني ترتطم بمدافع فاركو ولاعب البنك الأهلي يطالب بركلة جزاء

ق50 انطلاقة سريعة من محمد بسيوني وعرضية خطيرة يبعدها دفاع فاركو من مناطق الخطورة

ق48 هجوم متبادل بين الفريقين بحثا عن الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 أحمد مدبولي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وأمسك بها محمد سعيد شيكا بثبات.

ق14 كريم بامبو توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة أمام المرمى ولكن مرت مباشرة لخارج الملعب.

ق13 كرة عرضية خطيرة حولها ياسين مرعي برأسية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى المرمى

انطلاق المباراة