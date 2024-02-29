مباشر الدوري - سموحة (1) - (0) مودرن فيوتشر.. جووول حسام حسن
الخميس، 29 فبراير 2024 - 19:26
كتب : FilGoal
يلعب سموحة أمام مودرن فيوتشر ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com تغيطة حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد مودرن فيوتشر.
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ق27 بطاقة حمراء للاعب محمود رزق مدافع مودرن فيوتشر بعد تدخل قوي على عبد الرحمن عامر
ق26 حسام حسن يسجل الهدف الأول لسموحة من ركلة جزاء
ق10 هجوم متبادل بين الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الأول.
انطلاق المباراة
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