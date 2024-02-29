مباشر الدوري - سموحة (1) - (0) مودرن فيوتشر.. جووول حسام حسن

تشكيل الداخلية - زياد طارق ومصطفى فوزي يقودان الهجوم أمام الزمالك

تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وزيزو أساسيان.. وعودة فتوح أمام الداخلية

كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إسدال الستار على قضية كهربا

مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع

"كما وعد مجلس الإدارة" أول تعليق من الزمالك على سداد غرامة كهربا

خبر في الجول - نهاية الأزمة.. محمود كهربا يسدد الغرامة المستحقة لـ الزمالك

الزمالك يستقبل بطل "قادرون باختلاف" ويمنحه عضوية النادي

ربيعة: لا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي.. ولا ننظر لحسابات سوى الفوز