مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الداخلية.. هدف محقق يضيع

الخميس، 29 فبراير 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك × الداخلية

يلتقي الزمالك مع الداخلية على استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.

تابع من هنا

---

ق 43 اوووه دونجا يسدد كرة خطيرة للغاية من داخل المنطقة ومحمد مجدي يتصدى

ق 39 محمود حسونة يسدد كرة خطيرة في منتصف المرمى وصبحي يتصدى

ق 23 رأسية خطيرة من ناصر منسي ولكن الحارس محمد مجدي يتصدى

ق 20 تسديدة من عبد الله السعيد ولكن بجوار القائم

ق 18 رأسية طائشة من ناصر منسي تمر بجوار القائم

بداية المباراة

الزمالك الدوري المصري الداخلية
نرشح لكم
مباشر الدوري - سموحة (1) - (0) مودرن فيوتشر.. جووول حسام حسن تشكيل الداخلية - زياد طارق ومصطفى فوزي يقودان الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وزيزو أساسيان.. وعودة فتوح أمام الداخلية مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع "كما وعد مجلس الإدارة" أول تعليق من الزمالك على سداد غرامة كهربا خبر في الجول - نهاية الأزمة.. محمود كهربا يسدد الغرامة المستحقة لـ الزمالك الزمالك يستقبل بطل "قادرون باختلاف" ويمنحه عضوية النادي عامر حسين: لم نجامل الأهلي الذي لعب مباريات أكثر من البقية.. وأمم إفريقيا حرمتنا من 13 جولة
أخر الأخبار
مباشر الدوري - سموحة (1) - (0) مودرن فيوتشر.. جووول حسام حسن 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الداخلية.. هدف محقق يضيع 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - النصر (1) - (0) الحزم.. جووول تاليسكا 56 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل الداخلية - زياد طارق ومصطفى فوزي يقودان الهجوم أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وزيزو أساسيان.. وعودة فتوح أمام الداخلية ساعة | الكرة المصرية
بيان - بوجبا يدافع عن نفسه بشراسة بعد إيقافه ويكشف خطوته المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إسدال الستار على قضية كهربا ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام يانج أفريكانز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو