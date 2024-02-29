مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الداخلية.. هدف محقق يضيع
الخميس، 29 فبراير 2024 - 19:02
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع الداخلية على استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.
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ق 43 اوووه دونجا يسدد كرة خطيرة للغاية من داخل المنطقة ومحمد مجدي يتصدى
ق 39 محمود حسونة يسدد كرة خطيرة في منتصف المرمى وصبحي يتصدى
ق 23 رأسية خطيرة من ناصر منسي ولكن الحارس محمد مجدي يتصدى
ق 20 تسديدة من عبد الله السعيد ولكن بجوار القائم
ق 18 رأسية طائشة من ناصر منسي تمر بجوار القائم
بداية المباراة
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