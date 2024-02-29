مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الداخلية.. هدف محقق يضيع

مباشر الدوري - سموحة (1) - (0) مودرن فيوتشر.. جووول حسام حسن

تشكيل الداخلية - زياد طارق ومصطفى فوزي يقودان الهجوم أمام الزمالك

تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وزيزو أساسيان.. وعودة فتوح أمام الداخلية

مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع

"كما وعد مجلس الإدارة" أول تعليق من الزمالك على سداد غرامة كهربا

خبر في الجول - نهاية الأزمة.. محمود كهربا يسدد الغرامة المستحقة لـ الزمالك

الزمالك يستقبل بطل "قادرون باختلاف" ويمنحه عضوية النادي

عامر حسين: لم نجامل الأهلي الذي لعب مباريات أكثر من البقية.. وأمم إفريقيا حرمتنا من 13 جولة