تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وزيزو أساسيان.. وعودة فتوح أمام الداخلية

يقود أحمد فتوح تشكيل الزمالك أمام الداخلية بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب الزمالك أمام الداخلية بعد قليل ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.

كما يتواجد أحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر في التشكيل الأساسي للأبيض أمام الداخلية.

وأعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الداخلية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري

الوسط: نبيل عماد - سيف فاروق جعفر

أمامهما: ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: ناصر منسي.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد - عمر جابر - محمود علاء - محمد شحاتة - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - مهاب ياسر - سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضهم الفريق.

بينما الداخلية في المركز الـ17 وجمع 8 نقطة في 12 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.