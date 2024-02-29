لاستكمال مسيرة 30 عاما.. شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك

الخميس، 29 فبراير 2024 - 00:18

كتب : FilGoal

شيكابالا مع حسين لبيب رئيس الزمالك

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك تجديد تعاقده مع النادي الأبيض بشكل رسمي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ووقع شيكابالا على عقود تجديده مع الزمالك في حضور حسين لبيب رئيس النادي الأبيض، وحسين السيد عضو مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي.

وكتب شيكابالا عقب الإعلان عن تجديد تعاقده مع الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي:

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"جمهور نادي الزمالك العظيم إدارة النادي الموقرة، استكمالا لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاما بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة؛ لكن العقد والعهد بيننا هو عقد أزلي بين ابن تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر".

"أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقه وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق. عاش الزمالك وجمهوره".

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وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في عام 2002 بعدما تم تصعيده للفريق الأول قادما من قطاع الناشئين والشباب.

ثم انتقل إلى باوك اليوناني في عام 2005 وعاد إلى الزمالك في 2006.

واستمر مع الزمالك حتى عام 2014 ثم انتقل إلى الوصل الإماراتي على سبيل الإعارة، وبعدها انضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي بشكل نهائي.

وعاد من جديد إلى الزمالك في عام 2015 ومنه انضم إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة في العام ذاته، ثم إلى الرائد السعودي معارا أيضا في عام 2017، وآخر إعارة له كانت مع نادي أبولون اليوناني في عام 2018 قبل أن يعود إلى الزمالك في 2019.

شيكابالا البالغ من العمر 37 عاما لعب مع الزمالك بشكل عام 368 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 68 هدفا وقدم 86 تمريرة حاسمة، كما فاز مع الأبيض بـ13 بطولة رسمية.

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