مباشر كأس إنجلترا - ليفربول (0)-(0) ساوثهامبتون.. تشيلسي (2)-(1) ليدز .. القائم ينقذ الريدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الدور الخامس (دور الـ16)، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي ليفربول أمام ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد، ونوتنجهام فورست أمام مانشستر يونايتد على ملعب سيتي جراوند، فيما يواجه ولفرهامبتون أمام برايتون على ملعب مولينيو، وأخيرًا يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريج.

وكانت فرق مانشستر سيتي، ونيوكاسل، وليستر سيتي، وكوفنتري سيتي، ضمنت التأهل الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة ليستر سيتي أمام الفائز من تشيلسي وليدز، فيما ينتظر كوفنتري سيتي الفائز من وولفرهامبتون وبرايتون.

وأوقعت القرعة الفائز من ليفربول وساوثهامبتون، أمام الفائز من نوتنجهام ويونايتد.

مباشر تشيلسي (2)-(1) ليدز

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-1

الدقيقة 37.. جووووول عرضية من ستيرلينج يسددها مودريك في مرمى ليدز محرزًا التقدم لتشيلسي

الدقيقة 15.. جووووول تناقل لاعبو تشيلسي الكرة لتصل لجاكسون داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ليسدد في شباك ليدز معلنا التعادل

الدقيقة 8 .. جووووول خطأ من دفاع تشيلسي في الخروج بالكرة استغله لاعبو ليدز لينجح ماركو جوزيف في تسجيل الهدف الأول للضيوف

بداية المباراة

مباشر نوتنجهام فورست (0)-(0) مانشستر يونايتد

الدقيقة 21.. تمريرة للخلف خاطئة من أمرابط وصلت لمهاجم نوتنجهام تايو أونيي ليسدد ولكن أونانا يتألق ويبعد الكرة

الدقيقة 7 .. خطيرررة حارس نوتنجهام يتألق بعد عرضية من دالوت لعبها ماكتوميناي رأسية أبعدها الحارس ببراعة.

بداية المباراة

مباشر ليفربول (0)-(0) ساوثهامبتون

الدقيقة 30.. تسديدة من كلارك لاعب ليفربول مرت بجوار القائم

الدقيقة 21 .. جاكبو يتباطأ في التسديد بعد انفراده بالمرمى والدفاع يتدخل ليبعد الكرة.

الدقيقة 6.. كيلير حارس ليفربول يتألق ويتصدى لانفراد مهاجم ساوثهامبتون سيكو مارا

الدقيقة 5..خطيررررة تسديدة قوية من كمال الدين سليمانا لاعب ساوثهامبتون تصطدم بالقائم الأيسر لليفربول

بداية المباراة