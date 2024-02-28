نظام الدوري الجديد - بلدية المحلة لـ في الجول: النظام البلجيكي أفضل من المجموعتين

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 14:39

كتب : رضا السنباطي

حسام أشرف - بلدية المحلة - فاركو

يرحب نادي بلدية المحلة بمقترح إقامة دوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي مثلما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

ويرى مصطفى الشامي أن تطبيق نظام الدوري البلجيكي الموسم المقبل أفضل من تقسيم الدوري على مجموعتين.

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.(لمعرفة نظام الدوري البلجيكي بالكامل ومقترح الدوري المصري من هنا)

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وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

وتواصل FilGoal.com مع أندية الدوري المصري لمعرفة موقفهم من النظام الجديد.

وقال مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "فكرة تطبيق الدوري المصري مثل نظيره البلجيكي فكرة جيدة، وكان يجب تطبيقها منذ موسمين عندما طالب بها عامر حسين ولكن الأندية رفضت وقتها".

وأضاف "نحتاج لموسم استثنائي، لتوفير ضغط المباريات الذي تسبب في تراجع مستوى الكرة المصرية".

وأوضح رئيس بلدية المحلة "الدوري الحالي تسبب في ضغط المباريات للأندية المشاركة في بطولة إفريقيا بالإضافة لضغط الأندية الأخرى فهناك من يلعب مباراتين في شهر ثم يلعب 4 مباريات في 10 أيام".

واختتم الشامي تصريحاته "نظام الدوري البلجيكي أفضل من نظام المجموعتين، لأن في المرحلة الأولى كل الأندية ستواجه بعضها البعض، وهو ما سيوفر في عقود اللاعبين الموسمية بحيث تقل عن الموسم الكامل وتوفر شهرين نستغلهم في الموسم التالي".

وترغب رابطة الأندية المصرية في إقامة الموسم المقبل بطريقة الدوري البلجيكي ولكن تقام المرحلة الأولى من دور واحد.

ويلعب كل فريق في المرحلة الأولى 17 مباراة بينما في الدور الثاني يلعب كل فريق 8 مباريات.

وبالتالي يكون كل فريق قد خاض 25 مباراة في الدوري بدلا من 34 وهو ما يعني تخفيض تسع جولات كاملة.

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الدور الأول.

وربما يتم تطوير المقترح فيما بعد على أن يتأهل كل فريق بنقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة معه بنفس المرحلة.

فبالنظر إلى ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري على سبيل المثال تكون فرق النصف الأول هم (الأهلي - بيراميدز - الزمالك - فيوتشر - المصري - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد - فاركو) على الترتيب.

وقتها يمكن أن تتأهل التسعة فرق إلى المرحلة الثانية لحسم اللقب بنقاط كل فريق أمام الثمانية أندية الأخرى بالمرحلة الأولى.

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