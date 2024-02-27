مباشر سوبر الطائرة - الأهلي (9) - (11) الزمالك.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 20:07
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام الزمالك بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة.
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الشوط الثاني
الأهلي 9
الزمالك 11
الشوط الأول
الأهلي 25
الزمالك 23
شاهد البث المبشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة.
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