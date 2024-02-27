مباشر سوبر الطائرة - الأهلي (9) - (11) الزمالك.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام الزمالك بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

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الشوط الثاني

الأهلي 9

الزمالك 11

الشوط الأول

الأهلي 25

الزمالك 23

شاهد البث المبشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة.

الاهلي
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