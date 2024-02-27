السابع.. وسام أبو علي ينضم لقائمة لاعبين سجلوا في أول ظهور بالدوري مع الأهلي

سجل الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي الجديد، أول أهدافه بقميص النادي الأهلي، في أول مشاركاته ببطولة الدوري المصري.

ونجح وسام أبو علي في استغلال تمريرة رامي ربيعة لينفرد بالمرمى ويسجل في شباك أحمد حسين حارس بلدية المحلة، في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني له في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني، من ضربة جزاء.

وضم الأهلي، وسام أبو علي صاحب الـ24 عاما، قادما من سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مقابل مليون و700 ألف يورو، لمدة 4 مواسم ونصف، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لناديه السويدي.

وأصبح أبو علي سابع اللاعبين في القائمة التي تضم اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل هدفا في ظهورهم الأول بالدوري خلال آخر 15 عاما، كما بات ثالث لاعب ينجح في تسجيل هدفين في الظهور الأول له بالدوري.

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من أول لمسة وفي أول 4 دقائق 🦅👌 وسام أبو علي يفتتح أهدافه مع الأهلي في مرمى البلدية #ONTime_Sports pic.twitter.com/usBUtOXbKX — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 27, 2024

وتشهد قائمة الذين وقعوا على أهداف في مشاركتهم الأولى بالدوري خلال آخر 15 عاما، تواجد 6 لاعبين، بينهم 4 أجانب، ليصبح وسام أبو علي سابع اللاعبين في تلك القائمة:

هاني العجيزي:

العجيزي المنضم للنادي الأهلي قادما من بلدية المحلة، نجح في تسجيل هدفين أمام بتروجيت في الأسبوع الرابع للدوري، في أول مباراة له بقميص الأحمر يوم 25 سبتمبر 2008، رغم لعبه لمدة 25 دقيقة فقط.

فرانسيس دي فوركي:

انضم للأهلي في يوليو 2009 بعد رحيله عن فريق نادي دي سي يونايتد.

ونجح دي فوركي في تسجيل هدف في شباك غزل المحلة يوم 6 أغسطس 2009، في المباراة التي انتهت 2-0.

وسجل الليبيري 4 أهداف مع الأهلي خلال هذا الموسم.

سليماني كوليبالي:

في يناير 2017 ضم الأهلي النجم الإيفواري قادما من كيلمارنوك الاسكتلندى.

ونجح كوليبالي في تسجيل هدفين في أول مباراة له في الدوري أمام الداخلية يوم 1 إبريل 2017 في المباراة التي انتهت 4-0، رغم مشاركته لمدة 34 دقيقة فقط .

أليو بادجي:

ضم الأهلي السنغالي بادجي قادما من إميان الفرنسي، في يونيو 2022.

ونجح بادجي في تسجيل هدف في مرمى بيراميدز بأول ظهور له، في المباراة التي انتهت 2-1 لصالح الأهلي، يوم 6 فبراير 2020.

شادي حسين:

لاعب الأهلي المنضم وقتها قادما من سيراميكا كليوباترا نجح في تسجيل هدف الفوز للاهلي أمام الإسماعيلي يوم 19 أكتوبر 2022، في مباراة له بقميص الفريق الأحمر.

وكان هدف شادي في مرمى الدراويش هو الوحيد له مع الاهلي موسم 2022 - 2023، حتى رحيله.

رضا سليم:

النجم المغربي المنضم للأهلي قادما من الجيش الملكي المغربي، نجح في تدوين أول اهدافه بمقيص الأحمر في أول ظهور له بالدوري في مباراة أمام المصري والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، بافتتاحية الدوري هذا الموسم يوم 19 سبتمبر.