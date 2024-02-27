مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) بلدية المحلة.. جووووول الثاني كريم فؤاد

يلعب الأهلي ضد بلدية المحلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام بلدية المحلة التي تقام على استاد القاهرة.

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ق 14: جووووول الثاني كريم فؤاد

ق 5: جوووووووووول أول وسام أبو علي

ق 2: سقوط إمام عاشور مصابا

انطلاق المباراة