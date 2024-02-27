مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) بلدية المحلة.. جووووول الثاني كريم فؤاد

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

الأهلي - وسام أبو علي

يلعب الأهلي ضد بلدية المحلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام بلدية المحلة التي تقام على استاد القاهرة.

لمتابعة مباراة الأهلي وبلدية المحلة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق 14: جووووول الثاني كريم فؤاد

ق 5: جوووووووووول أول وسام أبو علي

ق 2: سقوط إمام عاشور مصابا

انطلاق المباراة

الأهلي بلدية المحلة الدوري المصري
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