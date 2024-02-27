خبر في الجول - الزمالك يحصل على 30 ألف مشجع لمباراة سوار الغيني

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 01:08

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

نال فريق الزمالك دفعة كبيرة قبل مواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حصل على الموافقة الأمنية لحضور 30 ألف مشجع في المباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 3 مارس على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
العلاج من الطائرة.. في الجول يكشف كيف تعامل الزمالك مع إصابة زيزو وموقفه من مباراة الداخلية طاقم تحكيم إثيوبي لمباراة الزمالك ضد سوار زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

وحسم الزمالك تأهله بصدارة المجموعة، بعد الفوز على أبو سليم الليبي 2-1 في الجولة الخامسة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات، بواقع 2 على أبو سليم ذهابا وإيابا، وفوز على سوار، وفوز على ساجرادا الأنجولي، بالإضافة لتعادل سلبي مع الأخير.

وحسم أبو سليم تأهله أيضا برصيد 9 نقاط في المركز الثاني، بـ 3 انتصارات حقق 2 منها على سوار، وأحدها على ساجرادا.

فيما يقبع سوار في ذيل المجموعة بنقطة واحدة حصدها من تعادل وحيد مع ساجرادا، ثالث المجموعة برصيد 5 نقاط.

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
طاقم تحكيم إثيوبي لمباراة الزمالك ضد سوار رفض التخلي عن بلاده.. قائد نيجيريا يخضع لجراحة بعد إصابته في مجموعات كأس الأمم زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة خدمة في الجول - بأبطال إفريقيا.. طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز سليمان: لم يسبق التأهل بهذا الرصيد من المجموعات.. ولدينا فرصة تاريخية في الكونفدرالية طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو الكونفدرالية - الحسم في القاهرة.. الهلال الليبي يؤجل تأهل مودرن فيوتشر الصدارة بيضاء.. الزمالك ينتصر على أبو سليم في الكونفدرالية بثنائية منسي
أخر الأخبار
ياسين عمرو ناشئ الزمالك ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي 56 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يحصل على 30 ألف مشجع لمباراة سوار الغيني ساعة | الكرة الإفريقية
خبر حقيقي وليست أحلام.. مورينيو يحلل نهائي كأس مصر من الاستديو ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف تفاصيل أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة وحقيقة اللجوء إلى فيفا ساعة | منتخب مصر
العلاج من الطائرة.. في الجول يكشف كيف تعامل الزمالك مع إصابة زيزو وموقفه من مباراة الداخلية 2 ساعة | الدوري المصري
حتحوت: هدفي في زد مثل مراوغة ميسي لـ بواتينج.. ونطمح الفوز بالدوري مثل ليستر سيتي 2 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير 2 ساعة | كرة طائرة
الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا