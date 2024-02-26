بينهم كهربا.. في الجول يكشف أسباب استبعاد 11 لاعب من الأهلي ضد بلدية المحلة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 22:24

كتب : أحمد الخولي

هدف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الملغي ضد سيمبا

يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك عندما يلتقي بلدية المحلة.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة لاعبين لأسباب مختلفة ما بين استبعاد فني وإصابات.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المستبعدين من المباراة 11 لاعب وهم: محمد الشناوي – خالد عبد الفتاح – أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – حمزة علاء – أحمد عبد القادر – محمد الضاوي – محمود كهربا.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك

وظهر عمر كمال عبد الواحد المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية للأهلي في قائمة فريقه للمرة الأولى أمام بلدية المحلة.

وانضم عمر كمال رفقة محمود الزنفلي حارس المرمى لأول مرة لقائمة الأهلي.

بينما يستمر غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب عن لقاء ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة:

محمد الشناوي – إصابة

خالد عبد الفتاح – إصابة

أليو ديانج – إصابة

أحمد نبيل "كوكا" – إصابة

ياسر إبراهيم – إصابة

كريم الدبيس – استبعاد فني

محمود متولي – استبعاد فني

حمزة علاء – استبعاد فني

أحمد عبد القادر – استبعاد فني

محمد الضاوي – استبعاد فني

محمود كهربا – استبعاد فني

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

الأهلي الدوري المصري كهربا بلدية المحلة
نرشح لكم
الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا خبر في الجول.. مكافأت إجادة من إدارة المصري للاعبين بعد الصعود للمركز الثاني 6 مباريات بلا خسارة.. المصري يتخطى المقاولون بهدف ويطارد إنبي على صدارة الدوري انتهت - الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) المصري التشكيل - سالم يقود هجوم المقاولون.. وميدو جابر أساسيا مع المصري بهدف قاتل وإثارة الـ+108 دقيقة.. إنبي يصعق زد ويبتعد بصدارة الدوري السابع في الموسم.. الجونة يفرض التعادل السلبي على الإسماعيلي في الدوري
أخر الأخبار
الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري 47 دقيقة | الدوري المصري
بينهم كهربا.. في الجول يكشف أسباب استبعاد 11 لاعب من الأهلي ضد بلدية المحلة 50 دقيقة | الدوري المصري
مع أنباء رحيله.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه ساعة | الكرة الأوروبية
حجازي يتحصل على ركلة جزاء وحمد الله يتدارك الموقف.. فوز ملحمي لـ اتحاد جدة على الوحدة ساعة | المحترفون
في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول.. مكافأت إجادة من إدارة المصري للاعبين بعد الصعود للمركز الثاني ساعة | الدوري المصري
طاقم تحكيم إثيوبي لمباراة الزمالك ضد سوار ساعة | الكرة الإفريقية
6 مباريات بلا خسارة.. المصري يتخطى المقاولون بهدف ويطارد إنبي على صدارة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 2 مباشر كرة طائرة - الأهلي (2) (11-7) (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا