مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الوحدة.. جوووول إيجالو

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بثنائيته مع اتحاد جدة ضد الفيصلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة في الجولة 21 من الدوري السعودي.

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ق 36 جووول أوديون إيجالو يسجل الأول للوحدة

ق 33 إلغاء الهدف بعد مراجعة الهدف بداعي التسلل

ق 30 جوووول بنزيمة يتلقى تمريرة رومارينيو ويسجل الهدف الأول

ق 5 بنزيمة يسدد ركلة حرة في الحائط البشري

بداية المباراة

أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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