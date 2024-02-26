مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الوحدة.. جوووول إيجالو
الإثنين، 26 فبراير 2024 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة في الجولة 21 من الدوري السعودي.
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ق 36 جووول أوديون إيجالو يسجل الأول للوحدة
ق 33 إلغاء الهدف بعد مراجعة الهدف بداعي التسلل
ق 30 جوووول بنزيمة يتلقى تمريرة رومارينيو ويسجل الهدف الأول
ق 5 بنزيمة يسدد ركلة حرة في الحائط البشري
بداية المباراة
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