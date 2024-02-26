انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الوحدة
الإثنين، 26 فبراير 2024 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة في الجولة 21 من الدوري السعودي.
----
ق 95 جوووول عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني
ق 91 طرد سعد آل موسى مدافع الاتحاد ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف
ق 83 جوووول عبد الرزاق حمد الله يسجل التعادل من ركلة الجزاء
ق 82 ركلة جزاااء للاتحاد
ق 58 أحمد الغامدي بدلا من سلطان الفرحان
ق 51 جوووول بنزيمة ولكن يُلغى بسبب لمسة يد
استراحة
ق 45+11 منير المحمدي يتصدى لركلة الجزاء من بنزيمة!
ق 45+10 الحكم يحتسب الركلة
ق 45+8 مراجعة ركلة الجزاء بالفيديو
ق 45+5 رومارينيو يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء
ق 36 جووول أوديون إيجالو يسجل الأول للوحدة
ق 33 إلغاء الهدف بعد مراجعة الهدف بداعي التسلل
ق 30 جوووول بنزيمة يتلقى تمريرة رومارينيو ويسجل الهدف الأول
ق 5 بنزيمة يسدد ركلة حرة في الحائط البشري
بداية المباراة