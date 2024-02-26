انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الوحدة

حجازي يتحصل على ركلة جزاء وحمد الله يتدارك الموقف.. فوز ملحمي لـ اتحاد جدة على الوحدة

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انسحاب وشيك وفوضى الاعتراض على التحكيم.. حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع السد

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تريزيجيه: نريد الفوز بكل المباريات.. وسنركز على مواجهة ألانياسبور المقبلة

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