انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الوحدة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بثنائيته مع اتحاد جدة ضد الفيصلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الوحدة في الجولة 21 من الدوري السعودي.

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ق 95 جوووول عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني

ق 91 طرد سعد آل موسى مدافع الاتحاد ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف

ق 83 جوووول عبد الرزاق حمد الله يسجل التعادل من ركلة الجزاء

ق 82 ركلة جزاااء للاتحاد

ق 58 أحمد الغامدي بدلا من سلطان الفرحان

ق 51 جوووول بنزيمة ولكن يُلغى بسبب لمسة يد

استراحة

ق 45+11 منير المحمدي يتصدى لركلة الجزاء من بنزيمة!

ق 45+10 الحكم يحتسب الركلة

ق 45+8 مراجعة ركلة الجزاء بالفيديو

ق 45+5 رومارينيو يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء

ق 36 جووول أوديون إيجالو يسجل الأول للوحدة

ق 33 إلغاء الهدف بعد مراجعة الهدف بداعي التسلل

ق 30 جوووول بنزيمة يتلقى تمريرة رومارينيو ويسجل الهدف الأول

ق 5 بنزيمة يسدد ركلة حرة في الحائط البشري

بداية المباراة

أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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