انتهت - الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) المصري

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 18:59

كتب : محمد مصطفى

مباراة المصري وبلدية المحلة بالدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب، والمصري، في إطار الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب برج العرب..

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ويحتل أصحاب الأرض المركز الـ16 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

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انتهت المباراة بفوز المصري بهدف نظيف.

الدقيقة 90 + 5 .. مستحيــــل الشامي يضيع انفراد تام بالمرمى من وسط الملعب، ليسددها ضعيفة تصدى لها عامر عامر، قبل أن يتابعها صلاح محسن بشكل غريبة ليسدد ضعيفة أبعدها لاعب المقاولون.

الدقيقة 90 + 2.. كرة عرضية للمقاولون حولها المهاجم رأسية اصطدمت بالعارضة لتنقذ المصري من هدف محقق.

الدقيقة 90+ 1.. انطلاقة من صلاح محسن لتصل الكرة لفخر الدين بن يوسف الذي سدد الكرة ضعيفة في يد عامر عامر.

الدقيقة 89.. بطاقة صفراء لـ لؤي بدر بعد تدخل قوي ضد محمود حمادة على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 87.. تبديلان للمصري بنزول فخر الدين بن يوسف وعمرو موسى بدلا من معتز ازدام وميدو جابر.

الدقيقة 86.. أول كرة خطيرة على مرمى محمود جاد برأسية تصدى لها حارس المصري.

الدقيقة 78.. تبديلان للمقاولون بنزول محمود الشبراوي وأديوي معز بدلا من أحمد مودي وممادو نياس.

الدقيقة 70.. جووووول معتز زدام يحرز الهدف الأول للمصري من تسديدة اصطدمت في أمادو نياس قبل أن تسكن شباك الذئاب.

الدقيقة 62.. تبديلان للمصري بنزول صلاح محسن وحسين فيصل بدلا من عمرو السعداوي وسمير فكري

الدقيقة 54.. الحكم يلغي ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

الدقيقة 53.. الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح المصري بعد تدخل من أحمد علاء ضد محمود حمادة داخل منطقة الجزاء.. قبل أن يستدعيه حكم الفيديو لمراجعة اللعبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 45 + 2 .. تسديدة من كريم العراقي أعلى عارضة المقاولون.

الدقيقة 25.. أحمد أيمن منصور يسدد الكرة من بعيد مرت بعيدة عن المرمى دون خطورة على مرمى المقاولون.

الدقيقة 24.. الشامي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن دفاع المقاولون يتصدى ويبعد الكرة

الدقيقة 1 .. بداية مثيرة.. كرة طويلة استلمها محمد الشامي وسددها من أعلى حارس المقاولون لتسكن الشباك ولكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

بداية المباراة

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