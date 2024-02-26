الدوري - المقاولون (0)-(1) المصري.. جووووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب، والمصري، في إطار الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب برج العرب..

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ويحتل أصحاب الأرض المركز الـ16 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

الدقيقة 70.. جووووول معتز زدام يحرز الهدف الأول للمصري من تسديدة اصطدمت في أمادو نياس قبل أن تسكن شباك الذئاب.

الدقيقة 54.. الحكم يلغي ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

الدقيقة 53.. الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح المصري بعد تدخل من أحمد علاء ضد محمود حمادة داخل منطقة الجزاء.. قبل أن يستدعيه حكم الفيديو لمراجعة اللعبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 45 + 2 .. تسديدة من كريم العراقي أعلى عارضة المقاولون.

الدقيقة 25.. أحمد أيمن منصور يسدد الكرة من بعيد مرت بعيدة عن المرمى دون خطورة على مرمى المقاولون.

الدقيقة 24.. الشامي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن دفاع المقاولون يتصدى ويبعد الكرة

الدقيقة 1 .. بداية مثيرة.. كرة طويلة استلمها محمد الشامي وسددها من أعلى حارس المقاولون لتسكن الشباك ولكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

بداية المباراة