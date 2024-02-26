الدوري - المقاولون (0)-(0) المصري.. هدف ملغي في الدقيقة الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب، والمصري، في إطار الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب برج العرب..

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ويحتل أصحاب الأرض المركز الـ16 برصيد 8 نقاط من 12 مباراة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

الدقيقة 1 .. بداية مثيرة.. كرة طويلة استلمها محمد الشامي وسددها من أعلى حارس المقاولون لتسكن الشباك ولكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

بداية المباراة