استراحة الدوري - الجونة (0)-(0) الإسماعيلي.. زد (0)-(0) إنبي

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

احتفال نادر فرج بهدف الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

تقام مباراتان ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة، بينما يلعب زد أمام إنبي.

ويحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق، بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 12 مباراة لعبهم الفريق.

ويحتل إنبي الصدارة برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن، بينما زد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 12 مباراة لعبهم الفريق.

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الجونة (0)-(0) الإسماعيلي

نهاية الشوط الأول

ق15 صبحي سليمان يتصدى لرأسية مؤكدة من الدراويش

ق10 تبادل السيطرة بين الفريقين

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

انطلاق المباراة

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زد (0)-(0) إنبي

نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من علي فوزي ولكن عمرو حسام يتصدى

ق8 إصابة مصطفى سعد لاعب زد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

انطلاق المباراة

الدوري المصري الجونة الإسماعيلي زد إنبي
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