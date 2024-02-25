مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إشبيلية.. إلغاء الهدف
الأحد، 25 فبراير 2024 - 22:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.
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ق 14 إلغاء الهدف
ق 13 الهدف تحت المراجعة بسبب مخالفة من ناتشو ضد يوسف النصيري في بداية اللعبة.. وإنذار لكارلو أنشيلوتي
ق 10 جوووول لوكاس فاسكيز يسدجل الهدف الأول بلمسة رائعة على يمين الحارس
انطلاق المباراة
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