مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إشبيلية.. إلغاء الهدف

الأحد، 25 فبراير 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس و فينيسيوس جونيور - إشبيلية ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

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ق 14 إلغاء الهدف

ق 13 الهدف تحت المراجعة بسبب مخالفة من ناتشو ضد يوسف النصيري في بداية اللعبة.. وإنذار لكارلو أنشيلوتي

ق 10 جوووول لوكاس فاسكيز يسدجل الهدف الأول بلمسة رائعة على يمين الحارس

انطلاق المباراة

ريال مدريد
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