انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) إشبيلية

الأحد، 25 فبراير 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس و فينيسيوس جونيور - إشبيلية ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

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ق 81 جوووول لوكا مودريتش يتابع كرة عائدة من الدفاع ويسدد لتضرب القائم من الداخل وتسكن الشباك

ق 63 بعد تلقيه العلاج.. فيرنانديز بويرجو الحكم الرابع سيكمل اللقاء بدلا منه

ق 60 إصابة حكم الساحة دياز دي ميرا

ق 14 إلغاء الهدف

ق 13 الهدف تحت المراجعة بسبب مخالفة من ناتشو ضد يوسف النصيري في بداية اللعبة.. وإنذار لكارلو أنشيلوتي

ق 10 جوووول لوكاس فاسكيز يسدجل الهدف الأول بلمسة رائعة على يمين الحارس

انطلاق المباراة

ريال مدريد
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