مؤتمر جوميز: سعيد بطريقة لعبنا في الشوط الأول.. وتخبطنا في الدقائق الأخيرة

الأحد، 25 فبراير 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الزمالك

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك سعادته بطريقة لعب الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بطريقة لعب الفريق في الشوط الأول، في كرة القدم لابد من إنهاء المباراة عندما تسنح لك الفرص".

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وأضاف "كنا نعرف إن أبو سليم أقوياء في الكرات الثابتة ورميات الجانب الطولية، وخلقنا فرصا في الشوط الثاني وحدث تخبط لنا في الدقائق الأخيرة".

وأتم "المباراة كانت بين فريقين لكلاهما طريقة مختلفة وسعيد أننا فرضنا أسلوبنا".

ورفع الزمالك رصيده لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة وحسمها لصالحه.

فيما توقف رصيد أبو سليم عند 9 نقاط ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل أو تتأجل للجولة الأخيرة.

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