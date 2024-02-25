مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك.. الشوط الثاني

الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة في السابعة مساء

الاتحاد السكندري البنك الأهلي
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