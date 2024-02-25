مباشر الكونفدرالية - أبو سليم (1)-(2) الزمالك.. هدف تقليص الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أبو سليم الليبي ضد الزمالك في الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك مسبقا بتصدر الترتيب برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 75: هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من محمد الجعواني من داخل منطقة الجزاء.

ق 68: شيكابالا يطلق صاروخية يبعدها الحارس محمد عياد ببراعة ويحولها لركنية.

ق 63: مشاركة سيف الجزيري وترافيس موتيابا وأحمد حمدي وياسر حمد بدلا من ناصر منسي ويوسف أوباما ونبيل عماد وحمزة المثلوثي

ق. 47 جووووول ثااااني عن طريق ناصر منسي بعد متابعة رائعة أمام المرمى.

ق, 46 أوووه خطورة من مصطفى شلبي بتصويبة يحولها الحارس إلى ركنية.

دخول شيكابالا بدلا من زيزو المصاب مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: سقوط زيزو وعلاجه وخروجه على نقالة.

ق 37: تصويبة قوية من زيزو من داخل منطقة الجزاء ترتد من العارضة

ق 25: ناصر ماهر يهدر في مواجهة المرمى بعد تداخله مع أوباما عقب عرضية بالرأس من مصطفى شلبي

ق 11: عرضية زيزو وتسديدة على الطائر من مصطفى شلبي تعلو العارضة.

ق 7: جووووول أووووول.. ناصر منسي يسجل من عرضية عمر جابر

بداية اللقاء