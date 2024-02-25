مباشر نهائي كأس الرابطة - تشيلسي (0)-(0) ليفربول.. إلى الوقت الإضافي
الأحد، 25 فبراير 2024 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن المباراة بسبب الإصابة.
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نهاية المباراة والذهاب للوقت الإضافي
ق 90: أوووووووه فرصة قتل المباراة تضيع
ق 86: كالاجار يهدر أسهل فرصة في المباراة
ق 76: كرة في العارضة من كالاجير
ق 70: هجمة جديدة وتهديد من جاكبو وتسديدة تمر أعلى العارضة
ق 63: الفيديو يلغي الهدف
ق 60: جوووووووووووووول فان دايك والأول
ق 58: تسديدة مباشرة من هارفي إيليوت يتصدى لها بيتروفيتش
ق 52: فرصة خطيرة ضائعة من تشيلسي أمام المرمى من إنزو
ق 46: تسديدة من واتارو إيندو تمر جوار المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: برادلي يهدر من أمام المرمى بغرابة
ق 40: كرة في العارضة من جاكبو بضربة رأسية بعد عرضية من روبيرتسون
ق 32: هدف غير محتسب من رحيم ستيرلينج بسبب التسلل بعد عرضية من جاكسون
ق 27: إصابة جرافنبيرخ ونزول جوميز
ق 20: فرصة خطيرة من تشيلسي تضيع بغرابة والحارس يتألق أمام بالمر
بداية المباراة