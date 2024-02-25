مباشر نهائي كأس الرابطة - تشيلسي (0)-(0) ليفربول.. إلى الوقت الإضافي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن المباراة بسبب الإصابة.

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نهاية المباراة والذهاب للوقت الإضافي

ق 90: أوووووووه فرصة قتل المباراة تضيع

ق 86: كالاجار يهدر أسهل فرصة في المباراة

ق 76: كرة في العارضة من كالاجير

ق 70: هجمة جديدة وتهديد من جاكبو وتسديدة تمر أعلى العارضة

ق 63: الفيديو يلغي الهدف

ق 60: جوووووووووووووول فان دايك والأول

ق 58: تسديدة مباشرة من هارفي إيليوت يتصدى لها بيتروفيتش

ق 52: فرصة خطيرة ضائعة من تشيلسي أمام المرمى من إنزو

ق 46: تسديدة من واتارو إيندو تمر جوار المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: برادلي يهدر من أمام المرمى بغرابة

ق 40: كرة في العارضة من جاكبو بضربة رأسية بعد عرضية من روبيرتسون

ق 32: هدف غير محتسب من رحيم ستيرلينج بسبب التسلل بعد عرضية من جاكسون

ق 27: إصابة جرافنبيرخ ونزول جوميز

ق 20: فرصة خطيرة من تشيلسي تضيع بغرابة والحارس يتألق أمام بالمر

بداية المباراة