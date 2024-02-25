انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(2) فولفسبورج
الأحد، 25 فبراير 2024 - 16:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة فرانكفورت ضد فولفسبورج في الدوري الألماني.
يصطدم فرانكفورت بفولفسبورج في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.
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انتهت
ق 92: جووووووول مرموش في الوقت القاتل في فريقه القديم بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء.
ق 80: مطالبات بركلة جزاء من قبل لاعبي فرانكفورت لكن الحكم أكمل اللعب.
ق 69: أنسجار كناوف يهدر فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة ثم سدد من داخل منطقة الجزاء لكن بعدت المرمى.
ق 53: استئناف المباراة مرة أخرى
ق 46: توقف المباراة بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات داخل الملعب
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36: كيفن بيرينس يسجل الثاني للضيوف
ق28: مرموش يحاول إرسال عرضية، تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية
ق14: فرانكفورت يتعادل بواسطة فيليب ماكس
ق12: مرموش يزعج دفاع فريقه القديم ويحصل على ركنية.
ق11: حارس فولفسبورج يتصدى لتسديدة مرموش
ق3: ماكسينس لكرواكس يسجل الأول لفولفسبورج
انطلاق المباراة