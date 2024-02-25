انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(2) فولفسبورج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة فرانكفورت ضد فولفسبورج في الدوري الألماني.

يصطدم فرانكفورت بفولفسبورج في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.

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انتهت

ق 92: جووووووول مرموش في الوقت القاتل في فريقه القديم بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء.

ق 80: مطالبات بركلة جزاء من قبل لاعبي فرانكفورت لكن الحكم أكمل اللعب.

ق 69: أنسجار كناوف يهدر فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة ثم سدد من داخل منطقة الجزاء لكن بعدت المرمى.

ق 53: استئناف المباراة مرة أخرى

ق 46: توقف المباراة بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات داخل الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: كيفن بيرينس يسجل الثاني للضيوف

ق28: مرموش يحاول إرسال عرضية، تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية

ق14: فرانكفورت يتعادل بواسطة فيليب ماكس

ق12: مرموش يزعج دفاع فريقه القديم ويحصل على ركنية.

ق11: حارس فولفسبورج يتصدى لتسديدة مرموش

ق3: ماكسينس لكرواكس يسجل الأول لفولفسبورج

انطلاق المباراة