مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) طلائع الجيش.. بداية المباراة
الأحد، 25 فبراير 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد منافسه طلائع الجيش في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل طلائع الجيش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل فاركو بـ6 نقاط.
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