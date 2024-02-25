انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) طلائع الجيش

الأحد، 25 فبراير 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

عبد الرحمن خالد - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد منافسه طلائع الجيش في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل فاركو بـ6 نقاط.

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انتهت
سيطرة متبادلة بين الفريقين دون إحداث خطورة على المرمى.
ق 60: إسلام محارب لاعب طلائع الجيش يهدر انفرادا تاما بالمرمى بعد تصدي رائع من الحارس.
ق 51: رأسية قوية من أحمد عوض لاعب فاركو بعد عرضية من ركلة ثابتة لكن تصدى لها الحارس.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 43: جووووول عمرو جمال بعد استغلال خطأ مدافع طلائع الجيش في تشتيت الكرة لترتد إلى جمال وينهيها في في الشباك.
ق 41: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من لاعب فاركو لكن تصدى لها حارس محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وترتطم في العارضة.
ق 24: جووووول عبد الرحمن شيكا من صناعة جودوين أوكوارا بعد انطلاقة من الأخير ولعب عرضية أرضية أنهاها شيكا في الشباك.
بداية المباراة
طلائع الجيش فاركو عبد الحميد بسيوني أحمد خطاب
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