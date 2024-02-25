انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أضنة ديميرسبور.. الفوز بفضل تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد أضنة دميرسبور في الجولة الـ 27 من الدوري التركي.

ومباراة ألانيا سبور الذي يضم أحمد حسن "كوكا" ضد فاتح كاراجومروك.

محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.

بينما شارك كوكا كبديل مع بداية الشوط الثاني، مع تأخر فريقه بهدف.

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ق95: جووووول كوكا يسجل التعادل لفريقه من ركلة جزاء في الوقت القاتل

المباراة انتهت بفوز طرابزون على أضنة دميرسبور بفضل هدف تريزيجيه

ق94: خوسيه رودريجز لاعب أضنة دميرسبور يتلقى البطاقة الحمراء

ق91: حارس الضيوف يتصدى لتسديدة نيكولاس بيبي

ق84: خروج تريزيجيه ودخول تاكسيارشيس فونتاس

ق71: توماس مونييه مدفع طرابزون ينجو من إصابة خطيرة

ق58: إلغاء الهدف بسبب التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد

ق56: إنيس باردي يسجل الثاني لطرابزون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: تريزيجيه ينفرد بمرمى أضنة ديمير سبور ويهدر فرصة الهدف الثاني

ق30: تسديدة تريزيجيه تمر فوق العارضة.

ق24: القائم يرد تسديدة إنيس باردي لاعب طرابزون

Joy of goal as Mahmoud Trezeguet scores ❤💙 pic.twitter.com/OyjMazratc — Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) February 25, 2024

ق21: جووووووووووول تريزيجيه يفتتح التسجيل

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

ق7: حارس أضنة ديمير سبور يتصدى لتسديدة تريزيجيه السهلة

انطلاق المباراة