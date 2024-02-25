مباشر الكونفدرالية - سوبر سبورت (0)-(0) مودرن فيوتشر.. جنش يتصدى

الأحد، 25 فبراير 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما الفريق الجنوب إفريقي في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

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ق7 جنش يتألق

انطلاق المباراة

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