انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(1) نيوكاسل

السبت، 24 فبراير 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

هدف بوكايو ساكا ضد ليفربول

تغطية مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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ق 85 جوووول جو ويلوك يقلص الفارق برأسية بعد عرضية

ق 70: جوووول ياكوب كيفيور يسجل برأسية بعد ركنية نفذها رايس

ق 65 جووووول ساكا يسجل بعد مهارة رائعة عقب مراوغة المدافع وتسديدة سكنت الشباك

ق 24 جوووول كاي هافيرتز يسجل الثاني بصناعة مارتينيلي

ق 17 جووووووول سفين بوتمان يسجل هدفا عكسيا بعد ارتباك في المنطقة تلى رأسية جابرييل

بداية المباراة

أرسنال
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