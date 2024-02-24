انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(1) نيوكاسل
السبت، 24 فبراير 2024 - 22:01
كتب : FilGoal
تغطية مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
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ق 85 جوووول جو ويلوك يقلص الفارق برأسية بعد عرضية
ق 70: جوووول ياكوب كيفيور يسجل برأسية بعد ركنية نفذها رايس
ق 65 جووووول ساكا يسجل بعد مهارة رائعة عقب مراوغة المدافع وتسديدة سكنت الشباك
ق 24 جوووول كاي هافيرتز يسجل الثاني بصناعة مارتينيلي
ق 17 جووووووول سفين بوتمان يسجل هدفا عكسيا بعد ارتباك في المنطقة تلى رأسية جابرييل
بداية المباراة
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