انتهت أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)-(2) الترجي

السبت، 24 فبراير 2024 - 20:53

كتب : FilGoal

الترجي - النجم الساحلي - دوري أبطال إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النجم الساحلي والترجي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتذيل النجم الساحلي ترتيب المجموعات برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الترجي في المركز الثالث بـ5 نقاط.

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انتهت

سيطرة من الضيوف على الكرة دون إحداث خطورة على مرمى النجم الساحلي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووووول زكريا العايب بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 26: جوووووول يان ساسي بعد تسديدة تصدى لها الحارس لكن ارتدت في العارضة وقابلها مرة أخرى برأسية سكنت الشباك

ق 15: زكريا العايب لاعب الترجي يسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن علت المرمى.

بداية المباراة

الترجي النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا طارق ثابت
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