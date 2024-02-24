انتهت أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)-(2) الترجي
السبت، 24 فبراير 2024 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النجم الساحلي والترجي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويتذيل النجم الساحلي ترتيب المجموعات برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الترجي في المركز الثالث بـ5 نقاط.
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انتهت
سيطرة من الضيوف على الكرة دون إحداث خطورة على مرمى النجم الساحلي
بداية الشوط الثاني
استراحة
⚽️🔥 زكريا العايب يعزز تقدم الترجي بهدف ثانٍ في شباك النجم الساحلي#دوري_أبطال_أفريقيا | #النجم_الساحلي | #الترجي#CAFCL pic.twitter.com/6Dqd1OLItp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2024
ق 41: جووووول زكريا العايب بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.
⚽️🔥 يان ساسي يمنح الترجي التونسي هدف التقدم في الدقيقة 26#دوري_أبطال_أفريقيا | #النجم_الساحلي | #الترجي#CAFCL pic.twitter.com/cyngb0I5Dc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2024
ق 26: جوووووول يان ساسي بعد تسديدة تصدى لها الحارس لكن ارتدت في العارضة وقابلها مرة أخرى برأسية سكنت الشباك
ق 15: زكريا العايب لاعب الترجي يسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن علت المرمى.
بداية المباراة