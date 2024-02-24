مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) (1) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 24 فبراير 2024 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: تسديدة يتصدى لها إيدرسون
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Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 24, 2024
Haaland with the shot, and Phil Foden taps in the rebound! Man City lead. #beINPL #BOUMCI pic.twitter.com/pq4u9V6G8j
ق 24: جوووول فودين يسجل الأول من متابعة لتسديدة هالاند
ق 8: هالاند يهدر انفرادا من صناعة فودين
بداية اللقاء
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