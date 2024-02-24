مباشر مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (4) (0) بلوزداد.. جووووول الرااابع

السبت، 24 فبراير 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يانج أفريكانز التنزاني ضد شباب بلوزداد الجزائري ضمن مجموعة الأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 9 نقاط ويليه الفريقان برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الغاني الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي حالة فاز أي فريق باللقاء سيتأهل الأهلي رسميا للدور ربع النهائي.

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وفي حالة نهاية اللقاء بالتعادل سيكون لكلاهما فرصة في الجولة الأخيرة بشرط فوز كلاهما والتفوق على الأهلي في فارق الأهداف المسجلة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 84: جوووول جوزيف جاندو يسجل الرابع ليانج أفريكانز

ق 65: سلسلة تمريرات متتالية تصل إلى عزيز كي الذي ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس ويشتتها الدفاع.

ق 48: جووووول الثاااالث لأصحاب الأرض.. لاعب يانج ينفرد ويراوغ الحارس مرتين ويمرر عرضية يسجل منها كينيدي موسوندا في الشباك.

ق 47: جوووول عزيز كي يسجل بتسديدة أرضية في شباك شباب بلوزداد هدف أصحاب الأرض

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة على الطائر من لمسة واحدة يودعها مدثر يحيى.

ق 17: هدف عكسي كاد أن يسجل لولا تألق الحارس، وعرضية أرضية ورأسية يتصدى لها الحارس بسهولة.

بداية اللقاء

شباب بلوزداد يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا مجموعة الأهلي الأهلي
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