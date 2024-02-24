مباشر مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (0) (0) بلوزداد.. بداية اللقاء
السبت، 24 فبراير 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يانج أفريكانز التنزاني ضد شباب بلوزداد الجزائري ضمن مجموعة الأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 9 نقاط ويليه الفريقان برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الغاني الترتيب برصيد 3 نقاط.
وفي حالة فاز أي فريق باللقاء سيتأهل الأهلي رسميا للدور ربع النهائي.
وفي حالة نهاية اللقاء بالتعادل سيكون لكلاهما فرصة في الجولة الأخيرة بشرط فوز كلاهما والتفوق على الأهلي في فارق الأهداف المسجلة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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