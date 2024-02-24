مباشر الدوري الفرنسي - لوريان (0)-(0) نانت.. سيمون يهدر انفرادا تاما
السبت، 24 فبراير 2024 - 18:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لوريان ضد منافسه نانت في المباراة التي تجمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ويشارك الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي.
ويحتل لوريان المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، ويأتي نانت خلفه مباشرة في المركز الـ16 بنفس عدد النقاط.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 14: موسيس سيمون لاعب نانت يهدر انفرادا تاما بعد استغلال خطأ مدافع لوريان لكن تصدى حارس المرمى للانفراد.
بداية المباراة
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