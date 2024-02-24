مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) خيتافي.. تسديدة من جرينوود
السبت، 24 فبراير 2024 - 17:12
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد خيتافي في المباراة ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي تقام بالملعب الأولمبي في كتالونيا.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة أمام خيتافي.
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ق 5 ميسون جرينوود يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى
انطلاق المباراة
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