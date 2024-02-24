مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) خيتافي.. تسديدة من جرينوود

يلعب برشلونة ضد خيتافي في المباراة ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي تقام بالملعب الأولمبي في كتالونيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة أمام خيتافي.

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ق 5 ميسون جرينوود يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

انطلاق المباراة