مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(1) فولام.. جووووول أووووول

السبت، 24 فبراير 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 65: جوووووول كالفين باسي يسجل هدف التقدم لفولام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: أونانا يتألق ويتصدى لتسديدة أندرياس بيريرا

ق 34: تسديدة مونوز تصطدم بالقائم الأيمن لأونانا.

ق 22: رأسية مونوز يتصدى لها أونانا ببراعة.

ق 18: توغل من أيوبي وتسديدة أرضية تمر بجوار القائم.

انطلاق المباراة

مانسشتر يونايتد الدوري الإنجليزي
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