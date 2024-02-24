مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0) - (2) مازيمبي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 24 فبراير 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - مازيمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي ضمن دوري أطبال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي ضمن خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي وصنداونز ولكل منهما 7 نقاط.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب فيوتشر: نريد التأهل من جنوب إفريقيا.. وينتظرنا جدول صعب في الدوري قبل دربي النصر.. كاراسكو يربك حسابات الشباب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية محمود فايز يعدد مزايا محمود الأسود.. ويكشف سبب فشل انتقاله للزمالك

لمتابعة مباراة بيراميدز أمام مازيمبي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 الهدف الثاني لنادي مازيمبي بعد تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء والتسديد في الشباك الخالية عن طريق جلودي ليكونزا.

ق43 إصابة مصطفى فتحي بعد تدخل قوي من مدافع مازيمبي

ق42 تسديدة قوية من بيا يتصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

ق32 جوول: الهدف الأول لنادي مازيمبي سجله جويل بيا بعد عرضية من الجهة اليمنى

ق24 تدخل عنيف من مدافع مازيمبي على ماييلي مهاجم بيراميدز وحكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق18 انطلاقة سريعة من فيتسون ماييلي ومدافع مازيمبي يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة

ق16 مصطفى فتحي يهدر فرصة الهدف الأول ويسدد بيمناه ينقذها حارس مازيمبي

ق2 تهديد اول لفريق مازيمبي بعد عرضية خطيرة من الجهة اليمنى يتصدى لها أحمد الشناوي بثبات

انطلاق المباراة

مازيمبي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
نهاية الأزمة.. كاف يتراجع ويخطر الزمالك بإذاعة مباراة أبو سليم مؤتمر مدرب فيوتشر: نريد التأهل من جنوب إفريقيا.. وينتظرنا جدول صعب في الدوري عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية تشكيل بيراميدز – دونجا مدافع لتعويض الغيابات.. ورمضان صبحي أساسي ضد مازيمبي غياب أحمد سامي وبوبو عن بيراميدز ضد مازيمبي للإصابة مجموعة الأهلي - شباب بلوزداد يفقد أهم نجومه أمام يانج أفريكانز رئيس أبو سليم: تغيير مدرب الزمالك لن يربك حساباتنا.. وهذا سبب اللعب في الجزائر خبر في الجول - أزمة تهدد إذاعة مباراة أبو سليم والزمالك في الكونفدرالية
أخر الأخبار
نهاية الأزمة.. كاف يتراجع ويخطر الزمالك بإذاعة مباراة أبو سليم 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن لـ في الجول: جهاز المنتخب لم يطلب تقليص عدد فرق الدوري ساعة | منتخب مصر
فريق عراقي يرفض خوض أي مباراة في ظل وجود الـVAR بالدوري ساعة | الوطن العربي
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0) - (2) مازيمبي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب فيوتشر: نريد التأهل من جنوب إفريقيا.. وينتظرنا جدول صعب في الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
قبل دربي النصر.. كاراسكو يربك حسابات الشباب ساعة | سعودي في الجول
عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز – دونجا مدافع لتعويض الغيابات.. ورمضان صبحي أساسي ضد مازيمبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما