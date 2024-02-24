مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0) - (2) مازيمبي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي ضمن دوري أطبال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي ضمن خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي وصنداونز ولكل منهما 7 نقاط.

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بدداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 الهدف الثاني لنادي مازيمبي بعد تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء والتسديد في الشباك الخالية عن طريق جلودي ليكونزا.

ق43 إصابة مصطفى فتحي بعد تدخل قوي من مدافع مازيمبي

ق42 تسديدة قوية من بيا يتصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

ق32 جوول: الهدف الأول لنادي مازيمبي سجله جويل بيا بعد عرضية من الجهة اليمنى

ق24 تدخل عنيف من مدافع مازيمبي على ماييلي مهاجم بيراميدز وحكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق18 انطلاقة سريعة من فيتسون ماييلي ومدافع مازيمبي يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة

ق16 مصطفى فتحي يهدر فرصة الهدف الأول ويسدد بيمناه ينقذها حارس مازيمبي

ق2 تهديد اول لفريق مازيمبي بعد عرضية خطيرة من الجهة اليمنى يتصدى لها أحمد الشناوي بثبات

انطلاق المباراة