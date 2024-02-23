مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. جوووول إيجولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

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ق 32: جووووول صديق إيجولا لاعب سيراميكا بعد تسديدة صاروخية في سقف المرمى م داخل منطقة الجزاء.

ق 17: جووووول محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

ق 16: ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد عرقلة جون إيبوكا من قبل أحمد مجدي كهرباء لاعب بلدية المحلة.

ق 9: جووووول حسام أشرف يسجل لبلدية المحلة بعد تسديدة أرضية قوية من حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة