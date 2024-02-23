استراحة الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

جون إيبوكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة مؤتمر أرتيتا: لا نحتاج إلى مهاجم.. وهناك 5 أو 6 لاعبين قادرون على فعل المزيد ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو جوارديولا: دي بروين ليس مصابا.. ومتأكد من عودة يونايتد

------------------------

استراحة

ق +45: إنقاذ رااائع من مدافع سيراميكا لمرماه من تسديدة قرب الـ6 ياردات.

ق 32: جووووول صديق أوجولا لاعب سيراميكا بعد تبادل التمرير مع أحمد بلحاج ثم سدد كرة صاروخية في سقف المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق 17: جووووول محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

ق 16: ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد عرقلة جون إيبوكا من قبل أحمد مجدي كهرباء لاعب بلدية المحلة.

ق 9: جووووول حسام أشرف يسجل لبلدية المحلة بعد تسديدة أرضية قوية من حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بلدية المحلة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري أيمن الرمادي أحمد عبد الرؤوف
نرشح لكم
التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وماجد هاني في وسط بلدية المحلة عضو رابطة الأندية يكشف سبب معاقبة جمهور الزمالك.. وتوضيح بشأن الشحات إيقاف قندوسي ضمن عقوبات الجولة 13 لـ الدوري المصري رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الإسماعيلي والزمالك في الدوري تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز.. وتعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري طبيب الأهلي: جراحة منظار استكشافي للركبة الأقرب لحالة ديانج.. وتطورات تأهيل الشناوي رئيس سوتشي الروسي يكشف لـ في الجول مصير صفقة محمد حمدي عامر حسين: الكمبيوتر لن يستطيع تنظيم مواعيد الدوري
أخر الأخبار
للمرة الثامنة تواليا.. الأهلي يتأهل لربع نهائي أبطال إفريقيا بهدف الشحات ضد ميدياما 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
من صناعة موديست.. الشحات يصل لهدفه الـ 16 في دوري أبطال إفريقيا 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تين هاج: يجب أن ننتأهل لدوري الأبطال.. وإصابة هويلوند بسيطة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة تصفيات سلة إفريقيا - مصر (50) (39) إفريقيا الوسطى.. الربع الثالث ساعة | كرة سلة
مؤتمر تشافي: سنقاتل للتتويج بالدوري.. وموعد مباراة خيتافي غير منطقي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
حمدي فتحي: سنبذل أقصى ما لدينا ضد السد.. والتركيز مهم للبقاء في المنافسة ساعة | المحترفون
جمال محمد علي: نفذنا ما تأخر فيه فينجادا.. وسنطلب من كاف استخراج الرخص التدريبية PRO ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما