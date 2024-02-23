استراحة أبطال إفريقيا - ميدياما (0) (0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدياما الغاني ضد الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

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نهاية الشوط الأول

ق 42: ياسر إبراهيم يتدخل في الوقت المناسب ويمنع تيتيه من الانفراد

ق 38: تصويبة من موديست لكن دون خطورة محققة.

ق 36: رأسية من لوموتي تمر بجوار القائم الأيسر لشوبير

ق 35: بطاقة صفراء لمحمد هاني بسبب الاعتراض على قرار الحكم

ق 29: بطاقة صفراء لكريم وليد

ق 21: ركلة حرة من فاتاو يبعدها شوبير ببراعة

ق 16: تسديدة من لاعب ميدياما بعد المرور من هاني وسدد كرة في الشباك الخارجية

ق 13: حسين الشحات يتلقى تمريرة ويتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة تعلو العارضة

ق 12: شوبير يتألق ويمنع الأول ببراعة

بداية اللقاء