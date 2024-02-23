استراحة أبطال إفريقيا - ميدياما (0) (0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

الأهلي - ميدياما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدياما الغاني ضد الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 42: ياسر إبراهيم يتدخل في الوقت المناسب ويمنع تيتيه من الانفراد

ق 38: تصويبة من موديست لكن دون خطورة محققة.

ق 36: رأسية من لوموتي تمر بجوار القائم الأيسر لشوبير

ق 35: بطاقة صفراء لمحمد هاني بسبب الاعتراض على قرار الحكم

ق 29: بطاقة صفراء لكريم وليد

ق 21: ركلة حرة من فاتاو يبعدها شوبير ببراعة

ق 16: تسديدة من لاعب ميدياما بعد المرور من هاني وسدد كرة في الشباك الخارجية

ق 13: حسين الشحات يتلقى تمريرة ويتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة تعلو العارضة

ق 12: شوبير يتألق ويمنع الأول ببراعة

بداية اللقاء

الأهلي ميدياما دوري أبطال إفريقيا
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