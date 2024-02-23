ماييلي: نستطيع تكرار الفوز على مازيمبي.. وسأبذل قصاري جهدي من أجل يبراميدز

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 14:20

كتب : بسام أبوبكر

فيتسون ماييلي لاعب بيراميدز

يثق الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز على قدرة فريقه على تحقيق الفوز على مازيمبي مجددا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في تمام الثالثة عصرا يم الشبت بمدينة لوبومباشي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد فاز على مازيمبي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على استاد الدفاع الجوي.

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وقال فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في مؤتمر صحفي: "لدينا القدرة على تكرار الفوز على مازيمبي والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة كاملة".

وشدد "لعبت أمام مازيمبي كثيرا وأعلم قوته جيدا. سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق الفوز مع بيراميدز ومواصلة حلمنا القاري".

ويخوض ماييلي موسمه الأول مع بيراميدز بعدما انضم إليه قادما من صفوف يانج أفريكانز التنزاني.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.

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