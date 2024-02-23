مؤتمر مدرب بيراميدز: أعلم كل تفاصيل مازيمبي.. ولن عن الظروف التي أحاطت بالمباراة

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 14:06

كتب : بسام أبو بكر

يورتشيتش - بيراميدز

شدد كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز على معرفته بكل تفاصيل مازيمبي الكونغولي قبل خوض المواجهة المرتقبة.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في تمام الثالثة عصرا يم الشبت بمدينة لوبومباشي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي: "أعلم كل تفاصيل مازيمبي ومدى قوته لكني أثق في خبرات لاعبي بيراميدز وأثق في قدرتهم على تحقيق الفوز".

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وأضاف "ليس من السهل خوض مواجهة بهذه القوة بعد 10 أيام فقط من تولي تدريب بيراميدز".

وتولى المدرب الكرواتي مهمة تدريب بيراميدز خلفا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأتم "لن نتحدث عن الظروف التي أحاطت بالمباراة، وسنعلب فقط من أجل الفوز على مازيمبي".

وكان بيراميدز قد كشف في وقت سابق أمس الخميس عن حادث تحطيم بعض سيارات بعثة بيراميدز فور وصولها بسبب سائق حافلة مازيمبي. (مزيد من التفاصيل)

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.

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