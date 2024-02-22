مباشر دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (2) سان جيلواز.. جووول تقليص الفارق

الخميس، 22 فبراير 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد رويال سان جيلواز في إياب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين في بلجيكا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 88: جووول تقليص الفارق.. دينا إيبمبي يسجل هدفا من صناعة شايبي لفرانكفورت

ق 80: جووول الثاااني.. دينيس أينسا يسجل الثاني لسان جيلواز معززا تقدم الضيوف

ق 70: مرتدة سريعة لسان جيلواز يهدرها عمورة بتسديدة يتصدى لها كيفين تراب.

ق 47: جووول أووول.. تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء يودعها كاميرون بويتراس في شباك فرانكفورت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تصويبة رائعة من شايبي من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس بأطراف أصابعه.

ق 16: فارس شايبي يهدر فرصة التقدم لفرانكفورت

بداية اللقاء

فرانكفورت مرموش دوري المؤتمر الأوروبي
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