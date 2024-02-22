بعد نهاية الأزمة.. بيراميدز يخوض مرانه الأول تحضيرا لمواجهة مازيمبي

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة لوبومباشي بالكونغو، استعدادا لمواجهة نظيره نادي مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة لوبومباشي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد كشف في وقت سابق عصر اليوم الخميس عن حادث تحطيم بعض سيارات بعثة بيراميدز فور وصولها بسبب سائق حافلة مازيمبي. (مزيد من التفاصيل)

وأقيم المران والذي استمر لقرابة ساعة ونصف، على استاد مازيمبي وهو الملعب الذي تقام عليه المباراة، طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي بأحقية الضيف في تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

وركز المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على مجموعة من الوحدات البدنية وبعض الجمل الخططية، وتدريبات منفردة للمدافعين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني والأخير في الثالثة من ظهر غد الجمعة، على استاد مازيمبي.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي تضم 24 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.