مباشر أبطال آسيا - اتحاد جدة (0) (1) نافباخور.. بنزيمة يسجل بالخطأ في مرماه

الخميس، 22 فبراير 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

ويبدأ أحمد حجازي قائدا للنمور في تواجد كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بدون أهداف في أوزبكستان.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق24 كريم بنزيمة يسجل هدف بالخطأ في مرماه بعد عرضية متقنة

ق12 تسددية صاروخية من فابينيو تمر أعلى من المرمى بقليل

ق10 انطلاقة رائعة من أحمد الغامدي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس نافاباخور

بداية اللقاء

أحمد حجازي اتحاد جدة نافباخور الأوزبكي
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