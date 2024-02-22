مباشر أبطال آسيا - اتحاد جدة (0) (0) نافباخور.. الأول يضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

ويبدأ أحمد حجازي قائدا للنمور في تواجد كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بدون أهداف في أوزبكستان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق10 انطلاقة رائعة من أحمد الغامدي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس نافاباخور

بداية اللقاء